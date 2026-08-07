Jueces podrán usar avatares  para proteger su identidad en audiencias de alto riesgo

El Consejo de la Judicatura aprobó, este viernes 7 de agosto de 2026, una nueva medida de seguridad para proteger a jueces y servidores judiciales frente a posibles amenazas del crimen organizado.

Durante la sesión del Pleno, las autoridades aprobaron el 'Protocolo Técnico-Operativo para el Uso de Avatares Digitales en Audiencias Telemáticas', que permitirá utilizar representaciones digitales para evitar que se muestre el rostro de los funcionarios en las audiencias.

¿Cómo funcionarán los avatares?

En las audiencias telemáticas de alta complejidad y riesgo, la imagen del juez o servidor judicial podrá ser reemplazada por un avatar digital institucional.

La medida busca resguardar la identidad y seguridad de los funcionarios, especialmente en casos relacionados con organizaciones criminales o situaciones en las que exista un riesgo elevado para los magistrados.

Según la Judicatura, el uso de esta herramienta no afectará la validez de los procesos, la participación de las partes ni la transparencia de las audiencias.

“Esto no afectará la validez del proceso, la participación de los involucrados, la transparencia de las audiencias, el debido proceso ni el derecho a la defensa”, señaló la Judicatura.

El Pleno también aprobó el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial, que contempla diferentes acciones para proteger a jueces y demás funcionarios judiciales frente a amenazas vinculadas con el crimen organizado.