El astro portugués Cristiano Ronaldo está atravesando uno de los momentos más complicados en su vida profesional y personal. Su desempeño en el Manchester United y la selección portuguesa ha generado una ola de críticas contra el delantero, quien no se encuentra bien emocionalmente.

El reconocido psicólogo Jordan Peterson reveló en el programa Talk TV que fue contactado por el CR7 hace unas dos semanas. La visita quedó registrada en la cuenta de Instagram de Ronaldo en una fotografía que compartió acompañada del siguiente texto: «Encantado de verte mi amigo!».

«Había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis videos y dijo que los había visto. Luego leyó uno de mis libros y lo encontró útil. Quería hablar», comenzó diciendo.

«Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, hablamos sobre sus empresas, lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando. La verdad es que hablamos de todo», agregó.

