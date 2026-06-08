Una de cada seis personas en Ecuador enfrentan niveles críticos de hambre, según ONU

Casi uno de cada seis habitantes del Ecuador enfrentan inseguridad alimentaria, según un informe respaldado por Naciones Unidas.

Según el informe humanitario 2025-2026 elaborado con apoyo de Naciones Unidas y la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), más de 2,6 millones de personas enfrentan niveles críticos de hambre aguda.

La IPC clasifica la inseguridad alimentaria en cinco fases. Según el informe del organismo internacional, publicado en mayo de 2026, lo que está ocurriendo en Ecuador se concentra principalmente en la fase 3 (crisis) y la fase 4 (emergencia).

La fase 3 significa que las familias tienen dificultades graves para comer. Es decir deben reducir lo que comen, vender sus bienes o endeudarse para sobrevivir. En la fase 4, el hambre ya pone en riesgo la vida, pues aparece desnutrición aguda y las estrategias de supervivencia se agotan.

¿Cuáles son las causas?

La violencia, el aumento de precios, los fenómenos climáticos y la pobreza agravan la crisis. "No hay una sola causa. Es una combinación de factores que se refuerzan entre sí", señala el informe.

Violencia y el desplazamiento:

Ecuador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 50,9 por cada 100 000 habitantes en 2025, frente a 7,7 en 2018. Esta violencia ha desplazado a 316 000 personas entre 2022 y 2024, que abandonan sus tierras, sus cultivos y sus empleos para sobrevivir.

Precios de los alimentos y pobreza:

El aumento sostenido de los precios, especialmente de la canasta básica, ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Muchos hogares destinan más del 70% de sus ingresos solo a comida, y aun así no alcanzan a cubrir sus necesidades, según ONU.

Clima extremo:

Fenómenos como El Niño provocan inundaciones que destruyen cultivos, carreteras y medios de vida, especialmente en zonas rurales. La temporada de lluvias de 2026 ya ha afectado a más de 100 000 personas en todo el país.

Falta de servicios básicos:

Por último, la falta de servicios básicos agrava la situación. Cerca de 920 000 personas no tienen acceso a agua segura y 390 000 carecen de saneamiento adecuado en zonas rurales. Sin agua limpia, aumentan las enfermedades y se dificulta la preparación de alimentos.

Las provincias más afectadas son Guayas (incluye Guayaquil), Pichincha (Incluye Quito), Manabí, Los Ríos y Esmeraldas.

"Estas zonas concentran tanto violencia urbana como vulnerabilidad rural, creando un círculo vicioso: la gente huye de la violencia, pierde sus ingresos y no puede alimentarse", señaló el organismo.