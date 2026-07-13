Un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España

Estadio de Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 11 de julio de 2026. Los jugadores guardan un minuto de silencio en memoria del sudafricano Jayden Adams antes del partido.

La fiesta del fútbol que ofrecerán Francia y España en semifinales del Mundial el martes comenzará con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados sufridos en Niza el 14 de julio de 2016.

Así lo anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la red social X.

"Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y a todos los franceses movilizados. No los olvidaremos nunca", escribió el jefe del Estado francés en su anuncio.

El 14 de julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causó 86 muertos y más de 400 heridos tras embestir con un camión a los viandantes del Paseo de los Ingleses, en la ciudad sureña de Francia.

"Por supuesto, el 14 de julio es la fiesta nacional (francesa). Pero también es, por desgracia, desde hace algunos años, una fecha de luto, especialmente tras los atentados de Niza. También pensamos en las familias de las víctimas", aseguró el lateral Jules Koundé en la víspera del partido y del décimo aniversario del atentado.