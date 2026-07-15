Atlanta celebra el pase de Argentina a la final como si fuera Buenos Aires
Miles de hinchas argentinos festejan en Atlanta la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026.
Atlanta se viste de celeste y blanco tras el pase de Argentina a la final
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Actualizado:
15 jul 2026 - 16:34
Las calles de Atlanta se llenaron de banderas celestes y blancas tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.
Miles de aficionados celebraron la victoria sobre Inglaterra en los alrededores del estadio de Atlanta, bares y espacios públicos, convirtiendo a la ciudad estadounidense en una extensión de Buenos Aires.
Los festejos comenzaron apenas terminó el partido y se extendieron durante varias horas.
Cánticos, bombos, banderas y caravanas acompañaron una celebración que reunió a seguidores llegados desde Argentina y otros países de la región, además de residentes argentinos en Estados Unidos.
Atlanta vive una fiesta albiceleste
Medios locales reportaron que sectores como Underground Atlanta y distintos restaurantes y plazas fueron ocupados por miles de aficionados que siguieron el partido y luego celebraron el pase a la final.
Imágenes mostraron calles completamente vestidas de celeste y blanco, con un ambiente similar al de las grandes celebraciones futboleras en Argentina.
La presencia de la hinchada argentina volvió a destacar por su convocatoria y ambiente festivo, uno de los aspectos más comentados durante el Mundial 2026 desde el inicio del torneo.
Buenos Aires también estalla de alegría
A miles de kilómetros de Atlanta, la clasificación también provocó celebraciones masivas en Argentina.
El Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro, donde miles de personas se reunieron con banderas, camisetas y cánticos para celebrar el boleto a la final.
Las celebraciones también se replicaron en plazas, bares y Fan Fest organizados en la capital argentina.
Cientos de personas siguieron el partido en pantallas gigantes antes de salir a las calles para festejar un nuevo paso de la Albiceleste en busca de su cuarta Copa del Mundo.
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