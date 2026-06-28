Nuestro Mundial al Día: Ecuador ya conoce su camino en el Mundial

La Tricolor enfrentará a México en los dieciseisavos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó definidos los dieciseisavos de final.

Ecuador enfrentará a México el próximo 30 de junio en el Estadio Azteca, mientras que selecciones como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Portugal y España también conocieron el camino que deberán recorrer para seguir con vida en el torneo.

En total serán 16 partidos que definirán a los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Colombia y Portugal definieron el cuadro

Uno de los partidos más esperados de la tercera fecha fue el empate entre Colombia y Portugal, resultado que terminó definiendo la ubicación de ambas selecciones en el cuadro eliminatorio.

Con el primer lugar del Grupo K, Colombia evitó cruzarse de manera temprana con selecciones como España y Croacia, mientras que Portugal quedó por el otro lado del cuadro, donde tendrá un exigente duelo precisamente ante los croatas.

El cierre de la fase de grupos terminó modificando varios cruces que ya parecían definidos y dejó una llave con enfrentamientos de alto nivel desde los dieciseisavos.