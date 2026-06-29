Beccacece invita a seguir 'más unidos que nunca', previo al partido de La Tri con México

Ecuador enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y este lunes 29 de junio, la Conmebol hizo público un video donde el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece, agradeció a la hinchada ecuatoriana y envió un mensaje para que no dejen de alentar.

"Por todo lo que viene haciendo, por cómo viene confiando y por cómo viene creyendo en esta Selección, en estos futbolistas; los invito a que sigamos más unidos que nunca para poder seguir experimentando esta hermosa y maravillosa aventura mundialista", dijo el estratega argentino.

Asimismo, aseguró que "el ambiente y el ánimo colectivo del plantel es maravilloso, como ha sido desde el primer día que nos encontramos".

Añadió que la buena relación entre los jugadores y el técnico ha ido aumentando y eso hace que cada día nos conozcamos más y por ende nos entendamos mejor".

El partido de la Tricolor se jugará este martes 30 de junio, a las 20:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y teleamazonas.com.