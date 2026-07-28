TLC con Canadá impulsaría USD 1 500 millones en exportaciones de oro, según el Gobierno

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá abrió nuevas expectativas para el sector minero ecuatoriano. El Gobierno proyecta que las exportaciones de oro provenientes de proyectos desarrollados por empresas canadienses podrían alcanzar las 500 000 onzas anuales hasta 2030, lo que generaría un ingreso de aproximadamente USD 1 500 millones.

Los datos los expuso el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en una entrevista radial este martes 28 de julio de 2026. El funcioanrio estima que la inversión canadiense en minería podría bordear los USD 2 000 millones anuales en los próximos cinco años.

El funcionario señaló que uno de los principales intereses de Canadá es fortalecer la presencia de sus empresas en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, entre ellos la minería metálica.

¿Cómo beneficiaría el TLC a la minería ecuatoriana?

Aunque el acuerdo comercial no contempla un capítulo específico sobre minería, sí incorpora disposiciones relacionadas con inversiones y mecanismos de solución de controversias, elementos que podrían ofrecer mayores garantías jurídicas para la llegada de nuevos capitales al país.

El tratado también incluye un capítulo sobre pueblos indígenas, aspecto relevante para el sector minero debido a los conflictos sociales y ambientales que han surgido en distintos proyectos durante los últimos años.

Eduardo Arias, CEO de Antroproyectos Latam, señala que para el exito de los proyectos mineros en el país, es importante el trabajo que se realice previamente con las comunidades que habitan en las áreas de influencia de las mineras.

"Ecuador tiene una ventana real para capturar esos USD 1 500 millones proyectados y consolidarse como un destino confiable para la inversión minera canadiense. Esa ventana no se abre solo con un tratado comercial: se fortalece aplicando a la gestión social la misma seriedad técnica que ya se le exige a la ingeniería de un proyecto minero", indicó.

Empresas canadienses lideran proyectos mineros en Ecuador

La relación entre Canadá y la minería ecuatoriana no es nueva. Hasta julio de 2026, cinco empresas canadienses participan en algunos de los proyectos más importantes del país, en la explotación de oro como de cobre y otros minerales.

El principal ejemplo es Fruta del Norte, ubicado en Zamora Chinchipe y operado por Lundin Gold. Considerada la mina de oro más grande del Ecuador, el proyecto cuenta con reservas estimadas en 5,5 millones de onzas y proyecta una producción promedio de 400 000 onzas anuales entre 2025 y 2034.

A ello se suman otros proyectos estratégicos vinculados a compañías canadienses. Entre ellos están:

El Domo, en Bolívar

La Plata, en Cotopaxi

Warintza, en Morona Santiago

Loma Larga, en Azuay

Este último permanece paralizado desde 2022, luego de que la justicia ordenara su suspensión al considerar que no se cumplió con el proceso de consulta previa, libre e informada.

El sector también ha registrado movimientos recientes. En junio de 2026, la empresa canadiense Tier One Silver firmó una carta de intención para adquirir el 70% de participación del proyecto Ruta del Cobre, en Azuay, por USD 39,4 millones.

La iniciativa, que podría convertirse en uno de los principales proyectos cupríferos del país, enfrenta actualmente obstáculos regulatorios y oposición de comunidades de la zona.

Por otro lado, el proyecto aurífero Cangrejos, considerado uno de los mayores depósitos de oro primario aún no desarrollados en el mundo, dejó de estar bajo control canadiense tras la adquisición de Lumina Gold por parte de la empresa china CMOC, proceso que concluyó en enero de este año.