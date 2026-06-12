¿Cuáles son los artistas que se presentan en las inauguración en Canadá y Estados Unidos?

La ceremonia inaugural del Mundial en México se desarrolló el jueves 11 de junio de 2026, con la presentación de Shakira.

Por primera vez en la historia, un Mundial de fútbol tendrá tres ceremonia de inauguración. El jueves 11 de junio de 2026, el partido y el evento inaugural fue en el Estadio Ciudad de México.

Las otras dos inauguraciones del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos se serán a las 12:30, en BMO Field, Toronto, y 18:30, en el SoFi Stadium, Los Ángeles (hora Ecuador), este viernes 12 de junio de 2026.

Así se vivió la ceremonia inaugural del Mundial en México

Tras el espectáculo musical liderado por Shakira el viernes en México, tanto en Los Ángeles como en Toronto se celebrarán ceremonias para dar la bienvenida al torneo.

Artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara actuarán en Canadá, mientras que Katy Perry y la brasileña Anitta, entre otros, lo harán en Los Ángeles, Estados Unidos

Para disfrutar de ambos eventos ingrese a la sección En Directo de Teleamazonas.com y también a través de nuestra señal abierta.

¿Cómo ver los partidos por la pagina web de Teleamazonas?

​

¿Qué artistas estarán en la inauguración de Canadá?

Michael Bublé

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Artistas que se presentarán en Estados Unidos