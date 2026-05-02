Mundial 2026: la guía completa de la tecnología e IA que busca revolucionar el fútbol

Un cartel sobre el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, colocado en el exterior del Kennedy Center,

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo se jugará en el césped, sino en la nube. Con la Inteligencia Artificial como el 'árbitro invisible' y el despliegue de una arquitectura de datos sin precedentes, Norteamérica se prepara para albergar el primer torneo de la historia totalmente automatizado.

Desde el debut de balones con sensores de impacto a 500 Hz hasta sistemas de fuera de juego con avatares 3D en tiempo real, la FIFA apuesta por una integración tecnológica que promete eliminar el error humano y convertir cada estadio en un centro de procesamiento masivo de datos, transformando para siempre la forma en que el mundo consume, juega y siente el fútbol.

48 selecciones en el Mundial 2026 Tomado de redes sociales

Adentro de la cancha, el cuerpo arbitral se convertirá en una unidad de datos viviente. Para esta edición, los jueces de campo estrenarán la nueva generación del 'Referee View', un sistema de cámaras corporales estabilizadas mediante software de IA que elimina el rebote de la imagen en tiempo real, permitiendo que la sala VOR (Video Operations Room) y los espectadores vean el juego con una nitidez cinematográfica desde la perspectiva del colegiado.

Además, los árbitros contarán con un protocolo de VAR expandido que, por primera vez, permitirá revisar segundas tarjetas amarillas y errores de identidad en tarjetas rojas mediante algoritmos de reconocimiento biométrico de jugadores.

EL multicámara será uno de los primeros retos en el Mundial Tomado de redes sociales

Este ecosistema se completa con relojes inteligentes de pulso táctico que no solo reciben alertas de gol, sino que ahora incorporan cronómetros visuales para saques de banda y de meta, aplicando un control estricto del tiempo efectivo de juego a través de sensores de proximidad distribuidos en el perímetro del terreno