Carlo Ancelotti pide calma y asegura que tiene el once de Brasil definido para el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, pidió "calma" tras la derrota en el amistoso contra Francia, anticipó que tiene "bastante definido" su once para el Mundial y aseguró que sabe lo que Brasil tiene que hacer para ganar el torneo.

"Tengo la alineación bastante definida para el primer partido (del Mundial contra Marruecos) y también tengo bastante definida la lista final de convocados", confesó 'Carletto' en rueda de prensa, en la víspera del amistoso contra Croacia, en Orlando (Estados Unidos).

Ante las dudas sobre el juego del equipo, el técnico italiano llamó a la "calma y la tranquilidad" porque, tanto sus auxiliares como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), están convencidos de que están "en el camino correcto".

"Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer en la Copa del Mundo. Estamos en un buen punto y vamos a estar preparados", zanjó.

En otro momento, Ancelotti se incomodó con una pregunta que cuestionó la presencia en la convocatoria del exdefensa del Real Madrid y Manchester City Danilo, hoy suplente en el Flamengo.

"A veces me canso de hablar de cosas que ya dije", expresó el seleccionador al comenzar su respuesta.

Acto seguido, subrayó que Danilo es un jugador "muy importante dentro y fuera del campo", y que "seguro" que estará en la lista final de 26 convocados que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que empieza en junio.

"Me gusta, tiene carácter, personalidad, y puede jugar en todas las posiciones de atrás. Entre los nueve defensas, estará Danilo", aseveró.

El exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich recordó, además, que Brasil siempre se ha proclamado campeona del mundo cuando ha sabido combinar el talento con el aspecto defensivo.

"La historia es clara: Brasil tiene que tener talento (arriba) y defender bien, no hay otra vía. Estoy convencido de que el Mundial lo gana quien encaja menos goles, no quien marca más", explicó.

Desde que asumió las riendas de la Canarinha, Ancelotti acumula cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, la última fue el jueves pasado ante Francia, lo que ha ampliado el pesimismo entre la prensa y la afición a dos meses para el Mundial.Endrick es "el futuro de Brasil"

Más allá del presente, el preparador de Reggiolo destacó que "el futuro de la selección brasileña está bien cubierto" con jóvenes como Endrick y Rayan.

"Endrick, como otros, va a ser el futuro de la selección, sin ninguna duda", garantizó. Del jugador del Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, valoró su adaptación a jugar como extremo.

"Lo conocía como atacante central, ahora está jugando más en el lado y lo está haciendo bien; es una posición que requiere más trabajo defensivo, pero con la edad que tiene lo puede hacer. Estamos mirando su evolución, que es muy buena", agregó de su antiguo pupilo.