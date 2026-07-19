Celebridades y leyendas del deporte desfilan por la alfombra dorada de la final del Mundial 2026

Figuras de Hollywood llegan a la final del Mundial

La final del Mundial 2026 no solo reunió a dos de las selecciones más importantes del torneo.

Antes del partido entre Argentina y España, la denominada alfombra dorada de la FIFA recibió a figuras de Hollywood, la música y el deporte que llegaron para presenciar el encuentro decisivo.

Entre los invitados estuvieron los actores Matt Damon, John Hamm, Richard Gere, Javier Bardem y Julia Garner.

También asistieron los músicos Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, y Christina Aguilera, quienes ingresaron al estadio para seguir el desenlace del campeonato.

Leyendas del fútbol y estrellas del deporte

El evento también contó con la presencia de exfutbolistas como Roberto Carlos y Marcelo, campeones del mundo con Brasil, además de destacados deportistas de otras disciplinas.

En la alfombra desfilaron los jugadores de la NBA Victor Wembanyama, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, James Harden y José Alvarado.

También estuvieron presentes los jugadores de la NFL Jaxson Dart y Jameis Winston, así como la esquiadora olímpica Lindsey Vonn.

Durante su paso por la alfombra, Roberto Carlos aseguró que los futbolistas que disputan una final mundialista viven un momento único.

Concentración, motivación, deseo de ser campeón, disfrutar el partido y después ganar y celebrar con todos Roberto Carlos

Sobre la posibilidad de levantar el trofeo, el brasileño añadió que es "la mejor sensación que existe", porque representa el resultado de años de preparación.

Las celebridades también dijeron presente

También acudieron personalidades como Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Tom Cruise y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes siguieron desde las gradas el duelo entre Argentina y España por el título mundial.