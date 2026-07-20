Luto en el fútbol ecuatoriano: fallece Pedro Pablo 'Papi' Perlaza

El fútbol ecuatoriano lamenta el fallecimiento de Pedro Pablo "Papi" Perlaza, a los 73 años, exfutbolista, entrenador y uno de los formadores de talentos más influyentes del país.

La noticia fue difundida este lunes 20 de julio de 2026 por familiares y diversas instituciones y personalidades vinculadas al balompié nacional, que expresaron su pesar por la partida de uno de los grandes referentes del fútbol ecuatoriano.

'Papi' Perlaza nació en Esmeraldas, desarrolló una destacada carrera como volante de creación. Defendió las camisetas de Barcelona SC, Carmen Mora, Emelec, 9 de Octubre, Deportivo Quevedo y Esmeraldas Petrolero. Entre sus mayores logros deportivos figura el título del Campeonato Ecuatoriano de 1979 con Emelec, además de haber sido bicampeón nacional con Barcelona SC en los primeros años de la década de 1970.

Tras su retiro del fútbol profesional, Perlaza se dedicó a la formación de nuevos talentos, especialmente en la Amazonía ecuatoriana. Su primer cargo fue como asistente técnico de Calvi Fútbol Club entre 1992 y 1993.

Luego integró las categorías juveniles de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (Sub-17) y posteriormente dirigió los procesos formativos de las federaciones deportivas de Zamora Chinchipe y Sucumbíos, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo.

A nivel de clubes también estuvo al frente de Caribe Jr., equipo con el que dirigió tanto la categoría absoluta como las divisiones formativas y consiguió cinco campeonatos consecutivos del torneo local entre 2007 y 2011.

Perlaza también fue reconocido por haber impulsado las carreras de figuras como Antonio Valencia, Enner Valencia, Miller Bolaños, Fidel Martínez, Jefferson Orejuela y otros futbolistas que posteriormente integraron la selección ecuatoriana.

En septiembre de 2025, Perlaza hizo público que enfrentaba un cáncer de próstata, enfermedad contra la que luchó con optimismo y fe, según relató en entrevistas concedidas a medios nacionales.

La partida de Pedro Pablo "Papi" Perlaza representa la pérdida de uno de los grandes formadores del fútbol ecuatoriano. Más allá de sus títulos como futbolista, su mayor legado quedó reflejado en las generaciones de jugadores que ayudó a descubrir y desarrollar, convirtiéndose en una figura clave para el crecimiento del balompié nacional.