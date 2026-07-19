Así fue la ceremonia de la clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 arrancó con la presentación del streamer IShoeSpeed.

El show de la clausura del Mundial 2026 arrancó en el estadio MetLife, de Nueva Jersey, pasado el mediodía de este domingo 19 de julio de 2026.

El partido se jugará a las 14:00 en un esperado duelo entre las selecciones de España y Argentina.

Este esperado encuentro se puede seguir por la señal abierta de Teleamazonas y a través de www.teleamazonas.com.

¡Aquí está la Copa! Poco antes de que se inicie el partido Andrés Iniesta, campeón con España en 2010 y Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina en 1978 develaron el ansiado trofeo del Mundial en medio de la ovación masiva en el estadio.

Himnos del Mundial 2026 En el centro de la cancha ondearon las banderas de las 48 selecciones participantes del Mundial 2026. En el escenario cantaron Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

Himno de Estados Unidos Jennifer Hudson interpretó el himno de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

Arranca el show El césped de la cancha fue cubierto con una bandera en la que lucían los principales monumentos de Nueva York. La intervención musical arrancó con la presentación del streamer y youtuber IShow Speed.

El tema llamado 'Campeones' fue inspirado en las 48 selecciones del torneo. "Cause this is the World Cup. Put your flags up in the air", cantó el estadounidense.

El streamer se presentó ante más de 80 000 personas junto a un gran grupo de baile y juegos pirotécnicos.

Enseguida salió al escenario el estadounidense Post Malone, quien se apoderó del show con su tema 'Chrome Heartbeaker'.

En medio de los colores y la algarabía del público, se unió en el escenario Swae Lee, con la canción icónica 'Sunflower'.