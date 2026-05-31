Ciudad de México acelera preparativos para el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo

La Ciudad de México intensifica los preparativos para convertirse en uno de los principales epicentros del Mundial 2026. En el Zócalo capitalino ya avanzan las adecuaciones para el FIFA Fan Fest, espacio que reunirá a miles de aficionados durante el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Imágenes difundidas por Reuters muestran trabajos de instalación de estructuras, escenarios y adecuaciones en la histórica plaza, mientras la ciudad también luce decorada con fotografías de figuras históricas del fútbol mundial, relojes de cuenta regresiva y elementos alusivos a la Copa del Mundo.

El FIFA Fan Fest del Zócalo tendrá capacidad para aproximadamente 55.000 personas y contará con una cancha de fútbol, zonas gastronómicas, música en vivo y una pantalla gigante de 30 metros de largo para seguir los partidos del torneo.

La apertura oficial está prevista para el próximo 11 de junio, día en que México disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Además del Fan Fest, la capital mexicana trabaja en remodelaciones estratégicas de estaciones de metro, vías de acceso y el aeropuerto principal, como parte de la logística para recibir a miles de turistas y aficionados internacionales.

Ciudad de México albergará cinco partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca consolidarse como uno de los grandes centros de celebración futbolística del continente.