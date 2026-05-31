Izquierdista Cepeda y derechista De la Espriella diputarán segunda vuelta electoral en Colombia

Banderas nacionales mientras celebran los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia,

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella disputará la presidencia de Colombia en un balotaje con el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda, tras una ajustada primera vuelta este domingo.

Con el 99% de los votos contabilizados, el excéntrico millonario, un admirador de Donald Trump, sorprendió al imponerse con 43,77% de los votos. Propone mano dura contra el crimen, megacárceles y bombardeos, en medio de la peor ola de violencia que ha vivido el país en la última década.

El 21 de junio se medirá nuevamente con el senador Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país, que no podía optar por la reelección. Pese a que lideraba la mayoría de las encuestas, Cepeda quedó en segundo lugar, con el 40,9% de los votos.

"Estamos en los puntos radicales", "que Dios nos ampare", dijo Gloria Terranova, trabajadora de una finca cafetera de 59 años.

La candidata de la derecha tradicional Paloma Valencia quedó en un lejano tercer lugar, con el 6,9%. La senadora apadrinada por el expresidente derechista Álvaro Uribe anunció su apoyo a De la Espriella para el balotaje, un respaldo clave en su objetivo de derrotar a Cepeda.

De su lado, la izquierda intentará sumar en el centro y entre el electorado de las clases bajas, donde es muy popular gracias a los programas sociales que promovió Petro.