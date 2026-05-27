Coca-Cola apuesta por botellas inspiradas en balones para el Mundial 2026

Coca-Cola ha lanzado botellas de edición limitada con forma de balón de fútbol con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Coca‑Cola volvió a apostar por productos coleccionables ligados al fútbol de cara a la Copa Mundial 2026.

Entre los lanzamientos confirmados oficialmente aparecen botellas edición especial inspiradas en balones de fútbol, comercializadas como parte de la línea “Botella coleccionable de la Copa Mundial de la FIFA 2026”

En la tienda oficial de la marca se muestran envases con diseño esférico y detalles gráficos relacionados con el Mundial. Coca‑Cola Store – Botella de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Balón de fútbol icónico Botella de la Copa Mundial de la FIFA

Las piezas fueron presentadas como botellas coleccionables de edición limitada vinculadas al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La alianza con Panini sí fue confirmada oficialmente

Coca-Cola también anunció una colaboración oficial con Panini para incluir estampas exclusivas del Mundial debajo de etiquetas especiales en botellas seleccionadas. Coca‑Cola x Panini FIFA World Cup 2026

Según la propia compañía, los aficionados podrán encontrar stickers oficiales del Mundial en productos Coca-Cola y completar álbumes digitales y físicos relacionados con la competencia. Collect FIFA Coca‑Cola x Panini Stickers

Mundial, coleccionismo y nostalgia

La estrategia forma parte de la campaña global de Coca-Cola rumbo al Mundial 2026, torneo del que la empresa vuelve a ser socio oficial de la FIFA.

La compañía también promociona productos y experiencias especiales relacionadas con ciudades sede y merchandising oficial del torneo. FIFA Official Store

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre latas “Colores del país” dedicadas a selecciones específicas, la información confirmada oficialmente por Coca-Cola se centra principalmente en las botellas coleccionables y la alianza con Panini para el Mundial 2026.