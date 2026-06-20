Cody Gakpo marca el gol número 100 del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó una nueva marca. El delantero neerlandés Cody Gakpo anotó el gol número 100 del torneo durante la victoria 5-1 de Países Bajos frente a Suecia, en la segunda jornada del Grupo F.

El tanto se convirtió en un hito estadístico para el campeonato, que continúa desarrollándose en Estados Unidos, México y Canadá, y que ya supera el centenar de anotaciones en apenas los primeros días de competencia.

Gakpo fue una de las figuras del encuentro, en el que la selección dirigida por Ronald Koeman dio un paso importante en su objetivo de clasificar a la siguiente ronda. La FIFA destacó el momento en sus plataformas oficiales al confirmar que el atacante fue el autor del gol número 100 del Mundial 2026.