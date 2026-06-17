Colombia convierte el estadio de México en una fiesta antes de su debut mundialista

Colombia ya se hace sentir en México: multitudinario banderazo antes del debut mundialista

La fiebre mundialista ya se vive en Ciudad de México, donde miles de aficionados colombianos protagonizan una verdadera fiesta antes del debut de su selección frente a Uzbekistán.

Con banderas, tambores, camisetas amarillas y cánticos, los hinchas se concentran en sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia antes de dirigirse al Estadio Azteca, sede del encuentro.

El partido sí se juega en el Estadio de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y sede del estreno de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026.

Las autoridades capitalinas implementan un operativo especial de movilidad y seguridad ante la gran afluencia de aficionados, mientras recomiendan utilizar transporte público y llegar con anticipación debido a cierres viales en los alrededores del estadio.

Un ambiente de carnaval

Videos compartidos en redes sociales muestran a los seguidores colombianos bailando al ritmo de vallenato y salsa, ondeando banderas gigantes y compartiendo con aficionados de otras selecciones.

La Secretaría de Turismo de Ciudad de México incluso publicó recomendaciones para quienes asistirán al encuentro, destacando el ambiente festivo que acompaña el regreso de Colombia a una Copa del Mundo después de ocho años.