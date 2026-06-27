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Nuestro Mundial

Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Tras el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los 16 cruces de eliminación directa. Conozca las llaves

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece speaks to his players during the second half hydration break REUTERS/Kai Pfaffenbach

REUTERS

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

27 jun 2026 - 23:37

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La fase de grupos del Mundial 2026 ha finalizado de forma oficial este sábado 27 de junio, dejando completamente definidos los cruces para los dieciseisavos de final (16avos). Esta nueva instancia de eliminación directa se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

A continuación se detallan los 16 enfrentamientos que componen el cuadro definitivo:Lado A del Cuadro

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Bélgica vs. SenegalLado B del Cuadro

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana