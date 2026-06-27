Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Tras el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los 16 cruces de eliminación directa. Conozca las llaves
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece speaks to his players during the second half hydration break REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Actualizado:
27 jun 2026 - 23:37
La fase de grupos del Mundial 2026 ha finalizado de forma oficial este sábado 27 de junio, dejando completamente definidos los cruces para los dieciseisavos de final (16avos). Esta nueva instancia de eliminación directa se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.
A continuación se detallan los 16 enfrentamientos que componen el cuadro definitivo:Lado A del Cuadro
Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia
Sudáfrica vs. Canadá
Países Bajos vs. Marruecos
Portugal vs. Croacia
España vs. Austria
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Bélgica vs. SenegalLado B del Cuadro
Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Noruega
México vs. Ecuador
Inglaterra vs. RD Congo
Argentina vs. Cabo Verde
Australia vs. Egipto
Suiza vs. Argelia
Colombia vs. Ghana
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