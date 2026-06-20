¡Dick Advocaat hace historia! El técnico de Curazao más longevo en los Mundiales

Alemania vs. Curazao - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 14 de junio de 2026. El entrenador de Curazao, Dick Advocaat, reacciona tras el partido.

Dick Advocaat, el experimentado director técnico de la selección nacional de Curaçao, ha hecho historia oficial en la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el entrenador más longevo en toda la historia de los Mundiales.

A sus 78 años, el estratega neerlandés rompió el récord que ostentaba el alemán Otto Rehhagel (quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años), consolidando su nombre en las páginas doradas del fútbol internacional gracias a su vigencia y liderazgo en los banquillos.

Su presencia en esta cita mundialista representa un hito de resiliencia y compromiso. Tras haber liderado el exitoso proceso de clasificación con la "Ola Azul", Advocaat tuvo que dejar su cargo de forma temporal a inicios de año por motivos personales, siendo reemplazado por Fred Rutten.

REUTERS

Sin embargo, en mayo se reincorporó al banquillo caribeño para asumir el histórico reto de comandar el debut absoluto de Curaçao en la fase de grupos del torneo.

Esta histórica participación también ha dejado una de las postales más curiosas del torneo debido al choque generacional en los banquillos.

En el debut de Curaçao en el Grupo E, el veterano técnico se midió cara a cara con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, marcando una brecha de 40 años de diferencia entre ambos entrenadores, en un certamen que complementa la vasta trayectoria mundialista de Advocaat tras sus pasos previos con Países Bajos en 1994 y Corea del Sur en 2006.