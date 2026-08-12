¿Cómo avanza el proceso de compra de medicamentos de la India para Ecuador?

El Gobierno Nacional busca concretar un proceso de compra de medicamentos masivos a la India

Han pasado casi tres meses desde que el presidente Daniel Noboa anunció una compra de medicamentos a la India para abastecer al sistema de salud pública de Ecuador.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, durante una entrevista en Teleamazonas, José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, dio detalles de cómo avanza ese proceso de compra de medicinas.

Según Neira, el proceso de compra entre la India y Ecuador está avanzando. "La compra de medicina con la India ha avanzado. Ya se realizó la visita técnica, un equipo de Ecuador se fue a la India, estuvieron 10 días y tuvieron todas las reuniones técnicas necesarias", indicó el Secretario.

Además, el proceso de adquisición se encuentra en la fase de homologación ante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Sin embargo, el proceso enfrentó una demora adicional que no había sido contemplada: la traducción de documentos del inglés al idioma requerido por el regulador encargado de revisar la compra.

"Un factor que no tuvimos en consideración al principio es la traducción del inglés al idioma del regulador que está revisando este contrato de compra y eso nos ha demorado un poco más", indicó Neira.

Fecha tentativa

Neira aseguró que, tras la visita técnica a India, las instituciones ecuatorianas involucradas también avanzan en sus respectivos procedimientos.

El funcionario dijo “como ya fuimos a la visita técnica, Arcsa, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Ministerio de Salud Pública están avanzando" para concretar la adquisición.

José Julio Neira sostuvo que hasta septiembre se espera tener definido el procedimiento y que la compra se encuentre en una etapa más avanzada.

Además, el Secretario de la Administración Pública indicó que, tras la visita del presidente argentino Javier Milei a Ecuador, también se estableció un compromiso para comprar de medicamentos a Argentina.

El Gobierno ecuatoriano anunció inicialmente el proyecto de adquisición con India el 24 de mayo de 2026. El presidente Daniel Noboa señaló entonces que se buscaría concretar una negociación “de gobierno a gobierno”.

Según el Ejecutivo, el objetivo de esta estrategia es abastecer el sistema público de salud y reducir el riesgo de sobreprecios en los procesos de contratación de medicamentos.