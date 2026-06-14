Le velocidad y efectividad de Australia sorprende en el Mundial al vencer a Turquía

Australia dejó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Turquía en Vancouver, en un partido donde el protagonismo no solo estuvo en el resultado, sino en la aparición de una nueva generación australiana que ilusiona en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Tony Popovic, con un promedio de edad de apenas 24 años, mostró intensidad, velocidad y personalidad para imponerse a una selección turca que llegaba con figuras como Arda Güler, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz. La gran figura fue Nestory Irankunda, atacante de 20 años que marcó un golazo y se convirtió en el futbolista más joven de Australia en anotar en un Mundial.

La anotación nació tras una corrida espectacular en la que Irankunda dejó atrás a la defensa turca antes de definir con categoría ante el arquero Ugurcan Cakir. El joven delantero celebró el tanto homenajeando a Tim Cahill, histórica figura australiana.

Turquía intentó reaccionar durante gran parte del encuentro y encontró en Arda Güler a su jugador más insistente. El futbolista del Real Madrid generó peligro con disparos de media distancia y pelotas detenidas, pero se topó constantemente con Patrick Beach, arquero australiano de 22 años que tuvo una actuación determinante.

Cuando el equipo europeo se volcó al ataque, Connor Metcalfe apareció para sentenciar el partido con un remate desde fuera del área que confirmó la victoria oceánica y desató la celebración australiana en el BC Place Stadium.

Más allá del marcador, Australia dejó una imagen sólida y confirmó que puede convertirse en una de las selecciones revelación del torneo, mientras Turquía arranca el Mundial con dudas y presión de cara a la siguiente fecha.