Filadelfia confirma la 'maldición de Rocky' y envía mensaje tras derrota de Ecuador

Cientos de hinchas tricolores vistieron a la estatua de Rocky con la camiseta de la selección antes del debut.

¡La maldición es cierta! La Oficina de Turismo de Pensilvania publicó un mensaje tras la derrota de Ecuador en su debut en el Mundial 2026.

La Oficina de Turismo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram el lunes 15 de junio de 2026, luego de la derrota de La Tri.

“Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: la maldición de la estatua de Rocky”, dice el corto comunicado.

Asimismo, la Oficina de Turismo lamentó no haber compartido esta información previamente, específicamente antes de la inauguración del Mundial 2026.

Así la Oficina se refirió a la "maldición de Rocky" y las derrotas de varios equipos tras vestir a la estatua con sus colores.

"Ecuador vistió a Rocky la semana pasada. ¿Coincidencia? Tristemente, la historia dice que no", apuntó la entidad.

Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026, luego de que los hinchas vistieran a la estatua con la camiseta tricolor.

"¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos! (Pero Rocky no necesita su uniforme)", concluyó el texto.