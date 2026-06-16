Kylian Mbappé supera a Giroud: doblete con Francia ante Senegal en el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia vs Senegal - Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 16 de junio de 2026.

La gran figura en el triunfo de Francia ante Senegal (3-1) fue Kylian Mbappé, quien se echó el equipo al hombro y destrabó el encuentro al minuto 66 tras definir con clase una asistencia de Michael Olise. Cuando el partido agonizaba y Senegal buscaba el milagro tras el descuento de Ibrahim Mbaye, el astro francés apareció nuevamente en el tiempo de reposición con una genialidad:

El remate de media distancia que dejó sin opciones a Édouard Mendy, sentenciando su doblete y la tranquilidad para Les Bleus. Bradley Barcola también aportó a la cuenta de los europeos minutos antes.

Este doblete no fue una actuación cualquiera, ya que significó un hito sin precedentes en la historia del fútbol francés. Con estas dos anotaciones, Mbappé alcanzó los 58 goles con la selección absoluta de Francia, superando de manera oficial el récord de Olivier Giroud (57) para consagrarse en solitario como el máximo goleador de todos los tiempos de su país. A sus 27 años, el atacante sigue rompiendo registros de precocidad y consistencia con la camiseta de los gallos.

Además de su leyenda local, el capitán galo continúa agigantando sus números en la máxima cita del balompié al registrar 14 goles en compromisos mundialistas. Con esta cifra, Mbappé iguala la marca del histórico alemán Gerd Müller y se coloca a tiro de piedra de los máximos artilleros de la historia de los Mundiales: el brasileño Ronaldo Nazário, quien ostenta 15 dianas, y el teutón Miroslav Klose, líder absoluto con 16 festejos.