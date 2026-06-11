¡EN VIVO! Corea del Sur vs. Republica Checa: debut en el Grupo A del Mundial 2026

Los jugadores de Corea del Sur antes del debut en el Mundial.

El estadio Guadalajara se viste de gala para recibir el emocionante debut de Corea del Sur y la República Checa en la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Este compromiso marca un choque de estilos fascinante en un sector de alta exigencia que también integran el coanfitrión México y Sudáfrica.

Con la presión de sumar desde el arranque para mantener vivas las aspiraciones de clasificación, ambas escuadras saltarán al terreno de juego sabiendo que un traspié inicial podría condicionar seriamente su futuro en el torneo más importante del planeta.

El combinado surcoreano llega a esta cita respaldado por su habitual disciplina táctica y la jerarquía internacional de su máxima figura, Son Heung-min, quien busca liderar a los "Guerreros de Taeguek" hacia una nueva hazaña mundialista.

Por su parte, la República Checa afronta este partido con una motivación especial, ya que representa su regreso triunfal a una Copa del Mundo tras 20 años de dolorosa ausencia. Los europeos confían en la potencia goleadora de Patrik Schick y en su sólido bloque defensivo para contrarrestar la velocidad y el dinamismo característicos del elenco asiático.

En Ecuador y gran parte de Sudamérica, las acciones de este electrizante compromiso se podrán seguir en vivo a partir de las 21:00. Con las alineaciones confirmadas y una paridad histórica en sus antecedentes previos, el silbatazo inicial promete noventa minutos de pura intensidad estratégica en territorio mexicano, donde empezar con el pie derecho es la única consigna válida para ambos planteles.