Ecuador vs. México: ¿juega Enner Valencia? Esta sería la posible alineación de la Tri

Grupo E - Ecuador vs. Alemania - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol afina los últimos detalles tácticos antes de saltar a la cancha del mítico estadio Azteca, donde este martes 30 de junio buscará sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El partido se jugará desde las 20:00 y será transmitido por la señal de Teleamazonas.

El director técnico Sebastián Beccacece cuenta con plantel completo y planifica poner toda la carne en el asador para hacer frente al combinado anfitrión en un partido que promete paralizar a ambos países.

La principal certeza para el estratega argentino es la recuperación del zaguero Piero Hincapié, quien superó una sobrecarga muscular sufrida en el último encuentro y liderará la zaga central junto a Willian Pacho.

La única duda que mantiene en vilo a la prensa en la delantera; aunque Kevin Rodríguez ha presionado fuerte en los últimos entrenamientos gracias a su potencia física, todo apunta a que la experiencia y capitanía de Enner Valencia pesarán más a la hora de armar el once titular, completando el bloque ofensivo junto a un desequilibrante Gonzalo Plata.

Con el tradicional uniforme completamente amarillo listo en los camerinos, Ecuador saltará al gramado del Azteca a las 20:00 (hora local) dispuesto a romper la localía mexicana.

El orden en el mediocampo, comandado por Moisés Caicedo, y la velocidad por las bandas serán las armas clave de una Tri que no solo busca clasificar, sino consolidar esta campaña como una de las más memorables en la historia del balompié nacional.

Detalles del Partido

Instancia: Dieciseisavos de Final (Copa Mundial de la FIFA 2026)

Fecha: Martes, 30 de junio de 2026

Hora: 20:00 (Hora de Ecuador)

Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Uniforme: Ecuador saltará a la cancha totalmente de amarillo para este compromiso.