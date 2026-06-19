EN VIVO I Escocia vs. Marruecos por la segunda fecha del Mundial 2026

El Boston Stadium se convierte en el epicentro de un duelo estratégico de alta tensión en el Grupo C, donde Escocia busca consolidar su liderato tras un debut impecable. El conjunto europeo, que llega con la motivación a tope tras derrotar por la mínima diferencia a Haití, sabe que una victoria frente al combinado africano significaría sellar prácticamente su boleto histórico hacia los octavos de final.

El técnico Steve Clarke apostará nuevamente por la solidez de su bloque bajo y el despliegue físico de figuras como Andrew Robertson y Scott McTominay para contener el ritmo vertiginoso de su rival.

Por su parte, Marruecos salta al terreno de juego con la obligación de validar el valioso punto conseguido en su estreno ante Brasil, donde demostró que mantiene intacto el orden táctico y la rebeldía que lo llevaron a hacer historia en la última cita mundialista.

Los dirigidos por Walid Regragui entienden que el margen de error es mínimo si quieren avanzar en el torneo, por lo que la jerarquía de Achraf Hakimi y la claridad en tres cuartos de cancha de Brahim Díaz serán fundamentales para romper el cerrojo defensivo de los británicos y adueñarse de las acciones en Boston.

Este compromiso evoca de inmediato el histórico antecedente de Francia 1998, cuando los 'Leones del Atlas' golearon 3-0 a los escoceses, un recuerdo que añade un fuerte componente de revancha para este choque del Mundial 2026.

Con realidades muy parejas y planteles sumamente competitivos, el partido se perfila como una batalla táctica de noventa minutos donde la efectividad en las áreas determinará el rumbo de dos naciones que aspiran a ser las grandes animadoras de la fase de grupos.