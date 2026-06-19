Hombre de 65 años es hallado sin vida en su casa en Cuenca

Un hombre fue hallado muerto dentro de su casa en el norte de Cuenca.

El cuerpo de un hombre fue hallado dentro de su vivienda en Cuenca, este viernes 19 de junio de 2026.

El hombre de 65 años estaba desaparecido desde el lunes, según reportó su hija.

La Policía Nacional acudió al sitio por la alerta de una persona fallecida, luego de que la hija del occiso llamara al 911 para alertar del hecho.

La mujer buscaba a su padre y, tras acudir a un hospital sin éxito, se dirigió a la vivienda, donde halló a su progenitor tendido en el piso.

Miembros de la Policía acudieron al sitio y acordonaron la zona para levantar el cadáver.

El incidente se registró en el sector de la Calle Vieja y del Cabogán, en el norte de la ciudad.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento; hasta el momento, no se han revelado más detalles.