Alemania busca imponer su ley en el Mundial 2026 ante la irreverente Costa de Marfil

Selección de Alemania festeja la victoria ante Curazao en el debut del Mundial 2026.

Alemania buscará mantener el acelerador a fondo ante un envalentonado Costa de Marfil el sábado 20 de junio en Toronto, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha ante los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Prohibido 'dormir en los laureles'

Tras debutar con una goleada 7-1, el mismo marcador de la histórica humillación a Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, Nagelsmann experimentó la "paciencia" e "intensidad" que mostró su equipo.

También advirtió que Alemania no se va a "dormir en los laureles" e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

En el estreno, la oncena germana fue de menos a más hasta doblegar por completo el ímpetu de un Curazao que demostró que puede faltarle fútbol, pero que le sobra ímpetu.

El volante ofensivo del Bayern Múnich Jamal Musiala anotó su primer gol en un Mundial y confirmó que es uno de los hombres a seguir en el equipo alemán.

Para el capitán teutón, Joshua Kimmich, es clave mantener los pies sobre la tierra y aceptar que la goleada del debut se dio ante un equipo que está fuera de las selecciones de "alto nivel".

Kimmich resaltó el juego físico de Costa de Marfil y sus "jugadores espectaculares en ataque".

Los elogios que endulzan los oídos de un rival complicado en la previa por las idas y vueltas que surgieron alrededor de Elye Wahi, el atacante de 23 años que estuvo a punto de perderse el partido ante Alemania por un problema con su visado.

Canadá retrasó la autorización de ingreso al país del jugador del Niza para pedir información complementaria sobre su estatus legal, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia.

Pero la tarde del jueves la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó que se obtuvieron "las autorizaciones necesarias" para el ingreso del jugador a Toronto, donde el sábado se disputará el partido.

Diomande con 'mentalidad ganadora'

Wahi jugó el primer tiempo y diez minutos del segundo en el triunfo 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador, con gol de Amad Diallo en los descuentos.

Otro de los nuevos talentos de los Elefantes, Yan Diomande, de 19 años, fue clave para romper la defensa de un Ecuador que no perdía desde septiembre de 2024.

Tras la victoria contra los sudamericanos, Diomande advirtió que Costa de Marfil busca en este Mundial "hacer historia".

"Vinimos con mentalidad ganadora. Como hemos empezado bien, estamos ganando confianza y vamos a intentar ganar los próximos partidos", dijo el extremo de gran temporada en el Leipzig y que está en la mira del Liverpool, entre otros grandes del fútbol europeo.