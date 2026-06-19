Roban y asesinan a conductor de aplicación de transporte en Quito

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un conductor de aplicaciones de transporte fue asesinado con un disparo en la cabeza, la madrugada del 18 de junio en Monjas, suroriente de Quito.

El hecho sucedió en las calles Las Princesas y Pedro Pinto Guzmán, aproximadamente a las 5:00.

Autoridades investigan los hechos

Una alerta ciudadana a través del ECU 911 hizo que las autoridades acudan al sitio y encuentren el cuerpo de Marlon Pilaquinga, de 30 años, sin vida.

De acuerdo con la información policial, el delito se habría cometido tras intentar robar el vehículo del conductor durante una "carrera".

Autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para determinar a los responsables de este nuevo hecho violento que conmociona a la capital.