EN VIVO | España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026
España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Mundial 2026. El compromiso será transmitido en vivo para Ecuador a través de Teleamazonas.
España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026
REUTERS
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Actualizado:
21 jun 2026 - 09:48
La selección de España afronta este domingo 21 de junio un partido clave ante Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Luego del inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut, el equipo dirigido por Luis de la Fuente está obligado a conseguir una victoria para encaminar su clasificación y recuperar las buenas sensaciones en el torneo.
El encuentro se juega a las 11:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y teleamazonas.com.
La Roja parte como favorita, pero enfrente tendrá a una selección saudí que ya demostró ser un rival competitivo. Los asiáticos rescataron un empate 1-1 frente a Uruguay en la primera fecha.
El encuentro se disputará en el Estadio de Atlanta y promete ser uno de los duelos más atractivos de esta jornada.
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