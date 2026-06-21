EN VIVO | España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026

La selección de España afronta este domingo 21 de junio un partido clave ante Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Luego del inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut, el equipo dirigido por Luis de la Fuente está obligado a conseguir una victoria para encaminar su clasificación y recuperar las buenas sensaciones en el torneo.

El encuentro se juega a las 11:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y teleamazonas.com.

La Roja parte como favorita, pero enfrente tendrá a una selección saudí que ya demostró ser un rival competitivo. Los asiáticos rescataron un empate 1-1 frente a Uruguay en la primera fecha.

El encuentro se disputará en el Estadio de Atlanta y promete ser uno de los duelos más atractivos de esta jornada.