España comienza los controles fronterizos con Italia tras crisis por migrantes

Migrantes esperan para recibir agua potable en e énclave español de Ceuta, en el norte de África.

Los agentes españoles comenzaron este sábado 8 de agosto de 2026 los controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, una decisión adoptada en respuesta a las medidas similares impuestas por Roma tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

Estos controles en conexiones aéreas y marítimas se están realizando "en forma aleatoria", centrados especialmente "en los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países", especificó el sábado el Ministerio del Interior.

En los vuelos revisados, que no son todos ni a todos los pasajeros, los agentes realizan el control a la salida de la pasarela que conduce fuera del avión, sin causar desviaciones del flujo de pasajeros, apuntó Interior.

El gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, anunció el viernes la medida después de que Italia rechazara el ultimátum lanzado horas antes exigiendo el fin de los controles fiscales tras la crisis de Ceuta.

Los controles en España comenzaron a regir el sábado a las 00H00 (02H00 GMT) y se prolongarán en principio hasta las 00H00 del 7 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior.

Las autoridades españolas justificaron la medida por "la persistente presión migratoria irregular" que afronta Italia, adonde llegan cada año millas de migrantes por mar.

Roma cerró temporalmente el espacio Schengen

Roma cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la Unión Europea, tras la llegada de unos 72 000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos a finales de julio.

El ejecutivo de la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni argumentó entonces la medida como "una decisión necesaria para proteger la seguridad" de sus ciudadanos "y defender las fronteras de Europa".

El viernes, tras la amenaza de Madrid, la oficina de Meloni respondió que "Italia no acepta ultimátums" y que no tenía intención de "revisar la decisión" antes del 15 de agosto.