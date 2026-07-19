Lamine Yamal publica emotivo mensaje antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal debutó en el Mundial 2026 y disputará la final ante la selección de Argentina.

Lamine Yamal disputará junto a España la final del Mundial 2026 ante la selección de Argentina, la tarde de este domingo 19 de julio de 2026.

Yamal es el octavo goleador más joven de los Mundiales y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a horas de la gran final de fútbol.

El atacante español publicó una fotografía suya cuando era niño y la acompañó con el mensaje "Por ti y por la calle".

Lamine Yamal publicó una conmovedora historia antes de la final del Mundial 2026. Instagram

La imagen se difundió rápidamente entre sus seguidores que recordaron su infancia en el barrio Rocafonda, en Mataró, dodne creció.

El delatero de 19 años es la estrella de la selección española, que se enfrentará al campeón del mundo de 2022.

La historia compartida por Yamal incluye una canción del rapero Morad de nombre 'Lamine'.