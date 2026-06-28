El Estadio de México: el templo donde Ecuador buscará hacer historia en los dieciseisavos

El próximo 30 de junio, la selección ecuatoriana afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El escenario será el mítico Estadio Azteca, considerado uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial y una auténtica leyenda de las Copas del Mundo.

Un gigante con capacidad para más de 80.000 aficionados

Tras su remodelación para el Mundial 2026, la FIFA confirmó que el ahora denominado Mexico City Stadium cuenta con una capacidad oficial de 80.824 espectadores durante la Copa del Mundo.

Antes de las renovaciones, el inmueble llegó a superar los 100.000 asistentes en diferentes eventos deportivos.

El estadio será sede de cinco partidos del Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural, y volverá a recibir un partido de eliminación directa con el choque entre Ecuador y México.

El único estadio con dos finales mundialistas

Pocos escenarios pueden presumir de una historia como la del Azteca. La FIFA lo reconoce como el único estadio que ha albergado dos finales de la Copa del Mundo.

La de 1970, cuando Brasil de Pelé derrotó a Italia, y la de 1986, en la que Argentina de Diego Maradona venció a Alemania Federal.

Además, fue testigo de algunos de los momentos más icónicos del fútbol, como el "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios" de Maradona, ambos frente a Inglaterra en 1986.

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Un estadio que sigue haciendo historia

Con la inauguración del Mundial 2026, el Azteca también se convirtió en el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber abierto los torneos de 1970, 1986 y ahora 2026.

Para Ecuador, jugar en este escenario significará disputar un partido en uno de los recintos más históricos del planeta.

Si la Tri logra superar a México, añadirá un nuevo capítulo a la larga historia del estadio que ha visto coronarse a algunas de las selecciones más grandes del fútbol mundial.