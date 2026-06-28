Se construye en Marruecos un estadio que aspira a ser el más grande del mundo para el Mundial 2030

Marruecos avanza en la construcción del Grand Stade Hassan II, un coloso que, una vez terminado, aspira a convertirse en el estadio de fútbol más grande del mundo.

El recinto está previsto para albergar partidos del Mundial de 2030, que será organizado de forma conjunta por Marruecos, España y Portugal.

Con una capacidad proyectada para 115.000 espectadores, el estadio superará a otros escenarios emblemáticos del fútbol mundial y se perfila como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de las últimas décadas.

Un estadio inspirado en la tradición marroquí

De acuerdo con Forbes, el diseño del Grand Stade Hassan II fue desarrollado por los estudios Oualalou + Choi y Populous, reconocidos por participar en la creación de algunos de los estadios más importantes del planeta.

La estructura estará inspirada en las tradicionales tiendas de campaña marroquíes (moussem), con una gigantesca cubierta de aluminio que protegerá las gradas y ofrecerá una imagen icónica para el torneo.

Además del terreno de juego, el complejo incluirá zonas comerciales, espacios de hospitalidad, áreas verdes y modernas instalaciones destinadas tanto para eventos deportivos como culturales.

Pieza clave para el Mundial de 2030

El Grand Stade Hassan II se construye en la localidad de Benslimane, a unos 40 kilómetros de Casablanca, y forma parte de la estrategia de Marruecos para consolidarse como una potencia en la organización de grandes eventos deportivos.

Según Forbes, el estadio está diseñado para cumplir con los estándares de la FIFA y es uno de los principales candidatos para albergar la final del Mundial de 2030, aunque la decisión definitiva aún no ha sido anunciada por el organismo.

La Copa del Mundo de 2030 será histórica, ya que se disputará principalmente en Marruecos, España y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los partidos inaugurales como homenaje al centenario del primer Mundial celebrado en 1930.

Si se cumplen los plazos de construcción, el Grand Stade Hassan II no solo marcará un nuevo récord de capacidad, sino que también se convertirá en uno de los grandes símbolos del fútbol mundial de la próxima década.