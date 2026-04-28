Operativos en Quito: Hallan más de 350 litros de licor ocultos en negocios

Las autoridades hallaron alcohol sin registro sanitario en establecimientos comerciales de Quito. Cinco locales fueron clausurados, según informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC) este martes 28 de abril de 2026.

En Cotocollao, en el norte de la capital, la AMC y la Policía Nacional clausuraron cinco establecimientos en los que se vendían bebidas alcohólicas de manera irregular.

En los operativos se retiraron más de 350 litros de licor sin registo sanitario.

Según la AMC, en un local de venta de productos para automóviles se halló un barril com 280 litros de alcohol y una veintena de botellas plásticas ocultas entre los envases de aceites y filtros.

Clausura de una relojería y un restaurante por venta de 'puntas'

Pero no es el único caso. Las autoridades hallaron similares irregularidades en una relojería y bisutería en la calle Lizardo Ruiz.

Allí se encontró más de 30 botellas plásticas de licor conocido como "puntas". Estas estaban almacenadas debajo de una estantería donde estaba la caja registradora.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitanao de la AMC, agregó que también se clausuró un restaurante que permanecía parcialmente cerrado, donde se encontró a más de 30 jóvenes consumiendo alcohol.

Sanciones por permisos

Entre las sanciones consta la clausura de los establecimientos como una medida cautelar.

Sin embargo, los propietarios de los locales comerciales también podrían enfrentar multas de hasta 4 000 dólares por no contar con los permisos correspondientes o hacer mal uso de los mismos.