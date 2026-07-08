El reto de la FIFA: así avanza la lucha contra el racismo en el Mundial 2026

Grupo B - Canadá vs. Catar - BC Place, Vancouver, Canadá - 18 de junio de 2026: jugadores sostienen un banderín con un mensaje contra el racismo.

El racismo y los discursos de odio han salpicado la gran fiesta del Mundial 2026, escalando tanto en los estadios de las tres sedes como en el entorno digital. El Servicio de Protección en Redes Sociales de la FIFA reveló cifras alarmantes confirmando que el 11% de todo el contenido abusivo detectado correspondió a insultos de carácter racista, una cifra superior a la registrada en Qatar 2022.

Esta tendencia ha llevado al organismo internacional a intervenir más de 181 000 comentarios en plataformas digitales y a poner bajo estricta investigación a un millar de cuentas, de las cuales al menos un centenar serán denunciadas ante la justicia ordinaria.

La gravedad de la situación quedó expuesta en incidentes de alto perfil que se viralizaron a nivel global durante las llaves de eliminación directa.

El streamer estadounidense IShowSpeed fue blanco de agresiones verbales racistas por parte de una aficionada en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, un hecho que provocó la condena inmediata de la FIFA.

Asimismo, el capitán francés Kylian Mbappé alzó la voz contra comentarios discriminatorios emitidos desde el ámbito político internacional, mientras que en las sedes mexicanas se activaron alertas por gestos xenófobos en las tribunas, obligando a la organización a reforzar los protocolos de exclusión y las campañas contra la discriminación en todo el torneo.

Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. El árbitro Francois Letexier muestra una tarjeta amarilla al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, mientras este realiza un gesto contra el racismo. REUTERS

El racismo en cifras

El Servicio de Protección en Redes Sociales de la FIFA detectó altos niveles de hostilidad durante la primera fase del torneo:

11% de todo el contenido abusivo confirmado correspondió a insultos de carácter racista, convirtiéndose en la principal forma de discriminación del torneo (superando el 8% de Qatar 2022).

Se confirmaron 89,000 publicaciones abusivas y se ocultaron de forma automática 181,000 comentarios.

La FIFA mantiene bajo investigación 1 000 cuentas y anunció que denunciará al menos 100 casos ante la justicia ordinaria. Incidentes de alto perfil en el torneo

El caso de IShowSpeed (Argentina vs. Cabo Verde)

El 3 de julio de 2026, durante el partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, el popular streamer estadounidense IShowSpeed (Darren Watkins Jr.) sufrió agresiones verbales racistas mientras transmitía en vivo.

Una aficionada con la camiseta de Argentina le espetó la frase "go cry to the zoo" ("ve a llorar al zoológico"). La FIFA emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente el hecho e inició de inmediato una investigación para identificar a los responsables.

Comentarios contra Kylian Mbappé

Tras el avance de Francia en las llaves de eliminación directa, el capitán francés Kylian Mbappé condenó públicamente las declaraciones de tinte racista emitidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Ante esto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció la presentación de denuncias penales por estos ataques de odio.

Gestos discriminatorios en México (Corea del Sur vs. República Checa)

En las sedes mexicanas también se registró un incidente viral cuando un espectador realizó un gesto racista ("ojos rasgados") a las espaldas de un creador de contenido surcoreano durante el partido contra la República Checa. La presión en redes obligó al involucrado a pedir disculpas públicas tras enfrentar repercusiones laborales.

La FIFA mantiene activa su campaña #NoDiscrimination y ha reforzado la presencia de oficiales de salvaguardia y lucha contra la discriminación en todos los estadios de Estados Unidos, México y Canadá para aplicar de inmediato los protocolos de los tres pasos ante cualquier grito o conducta racista.