Estas son las figuras de La Tri que estarán en el álbum del Mundial 2026
Faltan 50 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estas son las figuras de la selección de Ecuador que estarán en el álbum.
Álbum tapa dura del Mundial 2026.
Panini Ecuador
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 12:25
La selección de Ecuador vivirá su quinta Copa del Mundo y 18 de sus figuras forman parte de las páginas del álbum oficial del Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.
El álbum está compuesto por 980 cromos repartidos en 120 páginas con 18 figuras por selección más su escudo y foto de equipo. En el caso de La Tri los futbolistas que estarán presentes son:
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Piero Hincapié
- Pervis Estupiñán
- Willian Pacho
- Ángelo Preciado
- Joel Ordóñez
- Moisés Caicedo
- Alan Franco
- Kendry Páez
- Pedro Vite
- Jhon Yeboah
- Leonardo Campana
- Gonzalo Plata
- Nilson Angulo
- Alan Minda
- Kevin Rodríguez
- Enner Valencia
La lista integra experiencia, juventud y renovación, ya que incluye futbolistas que han desempeñado un papel determinante en los últimos tiempos y que con ello han consolidado también su lugar en la Selección.
La Tri debutará en el mundial el domingo 14 de junio, frente a Costa de Marfil, a las 18:00. El partido será transmitido en la señal de Teleamazonas.
Los precios de preventa del álbum, según se muestra en la página de Panini, son:
- 15.00 dólares el álbum de pasta dura
- 2.99 dólares álbum de tapa blanda
Y así como el Mundial 2026 será el más grande de la historia, el album también recibe esa categoría ya que reune las 48 selecciones participantes.
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