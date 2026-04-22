Estas son las figuras de La Tri que estarán en el álbum del Mundial 2026

La selección de Ecuador vivirá su quinta Copa del Mundo y 18 de sus figuras forman parte de las páginas del álbum oficial del Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.

El álbum está compuesto por 980 cromos repartidos en 120 páginas con 18 figuras por selección más su escudo y foto de equipo. En el caso de La Tri los futbolistas que estarán presentes son:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Willian Pacho

Ángelo Preciado

Joel Ordóñez

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Jhon Yeboah

Leonardo Campana

Gonzalo Plata

Nilson Angulo

Alan Minda

Kevin Rodríguez

Enner Valencia

La lista integra experiencia, juventud y renovación, ya que incluye futbolistas que han desempeñado un papel determinante en los últimos tiempos y que con ello han consolidado también su lugar en la Selección.

La Tri debutará en el mundial el domingo 14 de junio, frente a Costa de Marfil, a las 18:00. El partido será transmitido en la señal de Teleamazonas.

Los precios de preventa del álbum, según se muestra en la página de Panini, son:

15.00 dólares el álbum de pasta dura

dólares el álbum de pasta dura 2.99 dólares álbum de tapa blanda

Y así como el Mundial 2026 será el más grande de la historia, el album también recibe esa categoría ya que reune las 48 selecciones participantes.