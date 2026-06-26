EN VIVO | Francia vs. Noruega por el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026
Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio en la lucha por el primer lugar del Grupo I. Ambas están clasificadas a 16avos.
Francia y Noruega se enfrentan en el Estadio de Foxborough por el primer lugar del Grupo I.
REUTERS
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Actualizado:
26 jun 2026 - 13:24
Con el pase asegurado a 16avos, Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio por el primer lugar del Grupo I, del Mundial 2026. El Estadio de Foxborough será el escenario de este choque mundialista.
Mira el partido, desde las 14:30, EN VIVO, en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com
Francia intentará imponer su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias, mientras que Noruega apostará por su orden táctico y la contundencia de sus principales figuras para competir de igual a igual.
Minuto a minuto:
Minuto 32
14:34
¡Triplete! Dembélé está imparable
Ousmane Dembélé anota el tercer gol para Francia. El delantero está imparable.
Minuto 23
14:25
Pausa de hidratación
Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 20
14:22
Noruega descuenta en el marcador
El festejo de los francéses no terminaba y Thelo Aasgaard puso el gol del descuento para Noruega. Francia 2-1 Noruega.
Minuto 19
14:21
Doblete de Dembélé
¡Qué remate! Dembélé anota el segundo gol francés. Con un zurdaso envió el esférico a las redes.
Minuto 16
14:18
Mbappé busca el arco
Kylian Mbappé busca anotar para Francia. Un remate por el costado izquierdo es atajado por el portero noruego.
Minuto 6
14:07
Gooool de Ousmane Dembélé
Francia se adelanta en el marcador con gol de Ousmane Dembélé. El delantero llegó por el costado derecho y con un potente remate mandó el esférico a las redes, dejando sin opciones al portero noruego.
Minuto 0
14:02
Empieza el partido
Francia y Noruega ya juegan la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
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