EN VIVO | Francia vs. Noruega por el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega se enfrentan en el Estadio de Foxborough por el primer lugar del Grupo I.

Con el pase asegurado a 16avos, Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio por el primer lugar del Grupo I, del Mundial 2026. El Estadio de Foxborough será el escenario de este choque mundialista.

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Francia intentará imponer su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias, mientras que Noruega apostará por su orden táctico y la contundencia de sus principales figuras para competir de igual a igual.

Minuto a minuto:

¡Triplete! Dembélé está imparable Ousmane Dembélé anota el tercer gol para Francia. El delantero está imparable.

Pausa de hidratación Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

Noruega descuenta en el marcador El festejo de los francéses no terminaba y Thelo Aasgaard puso el gol del descuento para Noruega. Francia 2-1 Noruega.

Doblete de Dembélé ¡Qué remate! Dembélé anota el segundo gol francés. Con un zurdaso envió el esférico a las redes.

Mbappé busca el arco Kylian Mbappé busca anotar para Francia. Un remate por el costado izquierdo es atajado por el portero noruego.

Gooool de Ousmane Dembélé Francia se adelanta en el marcador con gol de Ousmane Dembélé. El delantero llegó por el costado derecho y con un potente remate mandó el esférico a las redes, dejando sin opciones al portero noruego.