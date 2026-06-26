Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

EN VIVO | Francia vs. Noruega por el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio en la lucha por el primer lugar del Grupo I. Ambas están clasificadas a 16avos. 

Francia y Noruega se enfrentan en el Estadio de Foxborough por el primer lugar del Grupo I.

REUTERS

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

26 jun 2026 - 13:24

Unirse a Whatsapp

Con el pase asegurado a 16avos, Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio por el primer lugar del Grupo I, del Mundial 2026. El Estadio de Foxborough será el escenario de este choque mundialista. 

Mira el partido, desde las 14:30, EN VIVO, en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com

Francia intentará imponer su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias, mientras que Noruega apostará por su orden táctico y la contundencia de sus principales figuras para competir de igual a igual.

Minuto a minuto: 

  • Minuto 32

    14:34

    ¡Triplete! Dembélé está imparable 

    Ousmane Dembélé anota el tercer gol para Francia. El delantero está imparable. 

  • Minuto 23

    14:25

    Pausa de hidratación

    Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • Minuto 20

    14:22

    Noruega descuenta en el marcador 

    El festejo de los francéses no terminaba y Thelo Aasgaard puso el gol del descuento para Noruega. Francia 2-1 Noruega. 

  • Minuto 19

    14:21

    Doblete de Dembélé 

    ¡Qué remate! Dembélé anota el segundo gol francés. Con un zurdaso envió el esférico a las redes. 

  • Minuto 16

    14:18

    Mbappé busca el arco 

    Kylian Mbappé busca anotar para Francia. Un remate por el costado izquierdo es atajado por el portero noruego. 

  • Minuto 6 

    14:07

    Gooool de Ousmane Dembélé

    Francia se adelanta en el marcador con gol de Ousmane Dembélé. El delantero llegó por el costado derecho y con un potente remate mandó el esférico a las redes, dejando sin opciones al portero noruego.  

  • Minuto 0

    14:02

    Empieza el partido 

    Francia y Noruega ya juegan la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Te puede interesar