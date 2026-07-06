'Cadena de omisiones' en colegio de Quito, denuncia madre de víctima de violencia sexual

Una adolescente fue víctima de violencia sexual por parte de un compañero de colegio.

“Como madre he pedido ayuda, pero lo que he recibido ha sido una cadena de omisiones, contradicciones y actuaciones que, en lugar de proteger a mi hija, la hicieron sentir cada vez más sola, expuesta e insegura”.

Con esas palabras, Joselyn Duque hizo una denuncia pública en la que revela que su hija adolescente fue víctima de violencia sexual por parte de un compañero de aula, en una institución educativa de Quito.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la madre sostiene que el caso ocurrió la noche del 21 de marzo, cuando la adolescente asistió a una fiesta con varios compañeros de la institución educativa. Días después, la joven le contó a su madre lo sucedido.

Madre tomó acciones inmediatas

El pasado 24 de marzo, la madre escribió en el chat de padres de familia para pedir contactarse con la madre del estudiante señalado.

Relató que, tras conversar con la madre del adolescente, solicitó que el joven no volviera a acercarse ni a mantener contacto con su hija. Sin embargo, asegura que la respuesta fue que todo se trataba de "chismes" y que la responsabilidad de lo ocurrido era compartida.

Al día siguiente, el 25 de marzo, Joselyn dijo que acudió al colegio para solicitar que se activaran los protocolos de protección. Explicó que su hija ya no quería regresar a clases porque debía compartir el mismo espacio con el estudiante denunciado.

No obstante, afirma que la primera respuesta de las autoridades fue que, al haber ocurrido el hecho fuera del plantel, era necesario presentar previamente una denuncia en Fiscalía para que la institución pudiera intervenir.

Pidieron denuncia en Fiscalía para actuar

"La psicóloga del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), decidió llamar al rector. El rector dijo que como el hecho no ocurrió dentro de la institución necesitaba una denuncia escrita en Fiscalía para poder actuar", contó la madre.

"La primera reacción del colegio no fue proteger a mi hija, sino defenderse", manifestó. De acuerdo con el relato de la madre, la separación de espacios entre la víctima y el joven denunciado tardó más de 50 días.

Después de reuniones entre los abogados del colegio y la víctima, la madre cuenta que la institución aceptó activar la ruta de protección y ofreció separar a los estudiantes, brindar acompañamiento psicológico y garantizar la continuidad de los estudios de la adolescente.

Sin embargo, Duque sostiene que esas medidas no se cumplieron de inmediato. Indicó que, aunque el 27 de marzo le informaron que ambos dejarían de coincidir, su hija continuó asistiendo a la clase de Biología junto al estudiante señalado hasta el 14 de mayo.

"Tres veces por semana mi hija permanecía en presencia de ese chico en la materia de Biología. Esa es una omisión", afirmó.

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Madre denuncia falta de acompañamiento

Duque sostiene que, aunque el colegio aseguró que el acompañamiento psicológico había comenzado desde el 23 de marzo, la primera atención ocurrió recién el 23 de abril.

Incluso, el 29 de abril, presentó una comunicación escrita dejando constancia de que dicho seguimiento no se estaba cumpliendo.

La madre también cuestionó el manejo de la denuncia ante la Fiscalía. Explicó que el 7 de mayo solicitó a las autoridades del colegio el número del proceso y el nombre del fiscal encargado de la investigación.

Sin embargo, al verificar la información en Fiscalía, la madre asegura que el número entregado correspondía a otro caso.

Según su versión, un día después el colegio reconoció el error y posteriormente le indicó que no podía facilitar el número de denuncia por motivos de privacidad.

Distrito ordenó separación total

Asimismo, señaló que conoció que el 22 de abril el Distrito de Educación ya había dispuesto la separación total entre ambos estudiantes, incluyendo que el joven recibiera la materia de Biología de forma virtual. Sin embargo, esa disposición no se cumplió de inmediato.

Tras varios meses de gestiones, Joselyn Duque asegura que ha tomado la decisión de cambiar a su hija de institución educativa.

"Tendré que cambiar a mi hija de colegio, mientras el chico podrá seguir su vida normalmente. Solo estoy exigiendo justicia. Estoy en este camino de lucha desde el 25 de marzo y hasta el momento no he recibido una respuesta", concluyó.

Ministerio de Educación no se ha pronunciado

Teleamazonas.com solicitó al Ministerio de Educación un pronunciamiento sobre este caso. Hasta las 17:30 de este lunes 6 de julio de 2026 no hubo respuesta.