El seleccionador de España, Luis de la Fuente, levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto a los miembros del equipo mientras celebran la conquista del título.

La trayectoria del entrenador Luis de la Fuente al frente de la selección española masculina de fútbol vigente campeón del Mundo se ha consolidado como una de las etapas más efectivas y estructuradas en la historia del combinado nacional.

Nombrado oficialmente por la RFEF en diciembre de 2022 tras la salida de Luis Enrique, el técnico riojano asumió el reto de liderar la transición generacional de La Roja, apoyándose en el profundo conocimiento que ya poseía sobre las promesas del fútbol español.

El punto de partida en el banquillo absoluto quedó marcado el 12 de diciembre de 2022 con su presentación oficial, previa a su debut competitivo el 25 de marzo de 2023 en la victoria por 3-0 ante Noruega. Y uno de los momentos cumbre fue levantar el título de campeón mundial por segunda vez en su historia.

A partir de su llegada, De la Fuente trasladó la metodología con la que conquistó títulos continentales en las categorías Sub-19 y Sub-21, adaptando el tradicional juego de posición hacia un estilo más directo, dinámico y vertical.

El impacto competitivo fue inmediato. Bajo su dirección, la selección española rompió una sequía de 11 años sin títulos absolutos al coronarse campeona de la UEFA Nations League 2022-23 en Róterdam.

Estadísticas de Luis de la Fuente con España Luis de la Fuente Resumen estadístico con la Selección Absoluta Española Métrica Registro Partidos Dirigidos 50 Victorias 36 Empates 12 Derrotas 2 Efectividad (Puntos) ~80% Títulos Oficiales 3 (Nations League '23, Euro '24, Mundial '26)

A este logro le siguió una brillante campaña en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania, donde España completó un torneo impecable para alzarse con su cuarta Eurocopa histórica y posicionarse como la nación más laureada del certamen europeo.

En el aspecto estadístico, el ciclo de Luis de la Fuente destaca por una regularidad sobresaliente y un alto porcentaje de victorias. Con un esquema táctico basado habitualmente en el 4-3-3, el equipo ha demostrado una solidez defensiva marcada y un volumen ofensivo encabezado por una nueva camada de atacantes de gran velocidad en bandas y mediocampistas con alto criterio asociativo.

Con una estructura consolidada y un vestuario comprometido, el proceso de De la Fuente reafirma el éxito del trabajo formativo de la federación.

El técnico ha logrado conectar los éxitos de la cantera con la máxima exigencia internacional, registrando números que colocan a su etapa entre las más dominantes de la historia reciente del fútbol de selecciones.