Todo lo que debes saber sobre las listas de convocados para el Mundial 2026

En un proceso que combina estrategia técnica y gestión de grupo, los cuerpos técnicos de las 48 selecciones ya tienen la hoja de ruta para definir a sus elegidos que disputarán la Copa del Mundo 2026, siguiendo los lineamientos establecidos por la FIFA.

Siguiendo la línea marcada en Catar 2022, la FIFA mantendrá el máximo de 26 futbolistas por selección, de tal manera que los equipos puedan afrontar las exigencias de este torneo, considerado el más grande de la historia.

Las listas estarán conformadas de la siguiente manera:

Lista Provisional: Entre 35 y 55 jugadores (incluyendo 4 porteros obligatorios)

Entre 35 y 55 jugadores (incluyendo 4 porteros obligatorios) Lista Definitiva: Entre 23 y 26 jugadores (mínimo 3 porteros)

Aunque las federaciones suelen anunciar sus convocatorias con antelación, la FIFA hará oficiales las listas el martes 2 de junio.

Disponibilidad de los futbolistas

El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de jugadores empezará el 25 de mayo, después del último partido oficial con sus clubes.

No obstante, la FIFA ha establecido el 30 de mayo como fecha límite excepcional para jugadores que disputen finales continentales de clubes.

Reglas de la FIFA para sustituciones

El reglamento es estricto respecto a cambios de último momento en la lista definitiva:

Jugadores de campo: Solo se podrán sustituir por lesión o enfermedad grave hasta 24 horas antes del debut, y el reemplazo debe provenir de la lista provisional.

Porteros: Debido a la especificidad del puesto, pueden ser sustituidos por causa médica grave en cualquier momento del torneo, de igual manera el reemplazo debe provenir de la lista provisional.

Históricamente, las listas se conformaron con 22 jugadores; sin embargo, para el proceso de Catar 2022 la cifra se estandarizó en 26 seleccionados. Este cambio fue de la mano con el aumento de tres a cinco sustituciones permitidas durante los partidos.