Nuestro Mundial al Día: Inglaterra, Portugal, Ghana, Egipto y Paraguay clasificados para 16avos

Hinchas entre la despedida y el avance a la siguiente fase del Mundial

Ousmane Dembélé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega, este viernes en el cierre del Grupo I del Mundial, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué, de cabeza, puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

El último baile de leyendas

Figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputan su último Mundial, una oportunidad irrepetible para dejar su huella definitiva con récords, goles estadísticas.

En el momento Frickson se analiza el paso de estas leyendas del fútbol mundial.

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Las selecciones también empiezan a ubicarse en los 16avos de la Copa del Mundo, estos son los clasificados confirmados: