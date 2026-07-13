TRIONDA FINAL, el balón con el que se jugará la semifinal y final del Mundial 2026

Adidas y la FIFA presentaron el TRIONDA FINAL, el esférico exclusivo que rodará en las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final del Mundial 2026.

Este balón supone una evolución directa del TRIONDA original y conserva la misma confección orientada a maximizar el rendimiento de los futbolistas, pero rompe paradigmas en su apariencia.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, adidas ha dejado de lado los colores tradicionales para dar paso a un estilo audaz y refinado:

Acabado en oro: Inspirado directamente en la pugna por el trofeo más codiciado del planeta fútbol.

Inspirado directamente en la pugna por el trofeo más codiciado del planeta fútbol. Fondo negro: Un elegante contraste que resalta la figura del balón y simboliza la magnitud de los encuentros decisivos.

Homenaje a las 16 sedes del Mundial

El TRIONDA FINAL es también un tributo a la unidad de las naciones anfitrionas (Canadá, México y Estados Unidos) y a las 16 ciudades que han recibido al planeta entero:

Lugar destacado en el bloque principal: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, las cuatro sedes de las semifinales, el choque por el tercer puesto y la gran final.

Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, las cuatro sedes de las semifinales, el choque por el tercer puesto y la gran final. Detalles en elementos triangulares: Bahía de San Francisco, Boston, Ciudad de México, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Monterrey, Seattle, Toronto y Vancouver, garantizando que el esfuerzo de todas las sedes quede inmortalizado hasta el pitido final.

Francia y España disputan un clásico con sabor a final anticipada

Más allá de su diseño visual, el TRIONDA FINAL integra la tecnología del balón conectado de adidas. Proporciona datos precisos y en tiempo real que permiten agilizar las decisiones del equipo arbitral y enriquecer la información táctica de los partidos.

"El TRIONDA FINAL será el balón que utilizarán los mejores jugadores del planeta en los últimos cuatro partidos de la competición. Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo", sostuvo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.