Japón puede 'dar la sorpresa ante Brasil', avisa su exseleccionador Troussier

Japón puede "dar la sorpresa ante Brasil" en los dieciseisavos de final del Mundial, lo que sería una recompensa por los progresos que el país ha realizado en el fútbol, estimó el exseleccionador francés del equipo nipón, Philippe Troussier.

El técnico galo dirigió a la selección nipona durante el Mundial de 2002, organizado por Japón y Corea del Sur, llevando a los Samuráis Azules hasta los octavos de final.

Desde entonces no se han perdido ninguna Copa del Mundo y exhiben abiertamente grandes ambiciones en la edición de este año en Norteamérica, donde el equipo se enfrentará a el lunes.

"La historia del fútbol nos muestra que en un partido todo es posible", declaró el técnico de 71 años.

"Japón, con su confianza, su talento, su organización colectiva y, ahora, su cultura táctica con jugadores experimentados que, en su mayoría, juegan en grandes campeonatos europeos" puede inquietar a Brasil.

"Es evidente que sobre el papel se puede decir que Brasil posee un equipo más experimentado, pero en la realidad, insisto, también hay puntos débiles que Japón podría explotar", subrayó.

Antes de enfrentarse el próximo lunes a Brasil, al que derrotó por primera vez en un amistoso en Tokio en octubre (3-2), los japoneses han seguido acumulando confianza en la primera fase del Mundial con victorias sobre Túnez (4-0) y empates contra Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1).

"Cuando vemos el partido contra Suecia, la manera en que supieron sufrir y defender, eso muestra que han progresado mucho en su cultura defensiva", señala Troussier.

El técnico francés también destacó que el fútbol japonés no ha dejado de progresar desde su explosión en el archipiélago a principios de milenio, hasta convertirse en una fuerza respetada.