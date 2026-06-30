Más de un millón de migrantes pidieron regularizar su situación en España

"Más de un millón" de inmigrantes presentaron los papeles para regularizar su situación en España bajo el plan lanzado a mediados de abril por el Gobierno y que termina este martes 30 de junio, anunció el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Partidario de una política de acogida, su gobierno de izquierdas en España constituye una excepción en materia de migración en la Unión Europea, a contracorriente de gran parte de sus socios.

"Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos", indicó Sánchez en su discurso sobre esta decisión que calificó de "buena" para la economía española, aunque también reconoció los "desafíos" que se comportan.

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Según este plan de regularización masiva, las autoridades disponen de tres meses para tramitar las solicitudes y conceder o no a los solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España.

La fecha límite para presentar las solicitudes es este martes 30 de junio de 2026 por la noche.

Las personas interesadas debían justificar al menos cinco meses de presencia en territorio español al 1 de enero y demostrar igualmente que no tienen antecedentes penales.

España habilitó web para regularicón de migrantes ecuatorianos

Cuando se abrió el procedimiento a mediados de abril, el Gobierno dijo que beneficiaría a alrededor de medio millón de personas, en su gran mayoría migrantes latinoamericanos, entre ellos ecuatorianos, ya instalados en España.

Este plan es "un paso clave para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país, de cientos de millas de personas que conviven entre nosotros" indicada este martes Sánchez, quien se volvió a defender una política migratoria "legal, segura y ordenada".

"La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el Estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios", indicó el presidente del Gobierno, quien también hizo referencia al envejecimiento de la población.