Ciudad de México rompe Récord Guinness con la ola humana más grande del mundo

Miles de personas participaron en la ola humana más grande del mundo en Ciudad de México

La Ciudad de México logró este sábado un Récord Guinness al realizar la ola humana más grande del mundo sobre el emblemático Paseo de la Reforma.

La actividad reunió a miles de personas que participaron en una ola colectiva que se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Caballito, en un evento organizado como parte de las celebraciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El exfutbolista mexicano Francisco Fonseca fue uno de los encargados de animar a los asistentes durante los ensayos y la ejecución oficial de la ola, mientras jueces de Guinness World Records verificaban el recorrido y la coordinación de los participantes.

El evento contó además con presentaciones culturales, personajes alusivos a México y actividades relacionadas con el Mundial 2026, que tendrá a México como una de sus sedes principales.