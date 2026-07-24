Partidarios de Maduro queman bandera de EE.UU. en protesta en Caracas

Partidarios de Maduro queman banderas de EEUU e Israel en Caracas

Un centenar de partidarios de Nicolás Maduro quemaron el viernes 24 de julio del 2026 las banderas estadounidense e israelí en la plaza Simón Bolívar del centro de Caracas.

Gritando consignas hostiles contra Estados Unidos, el país que capturó al expresidente y que ahora es omnipresente en Venezuela.

Los manifestantes también pisotearon fotos del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Mientras coreaban "Gringos, go home" o "Esto no es ayuda, es una ocupación", en referencia a la ayuda de Washington tras el doble terremoto del 24 de junio.

"¡Fuera yanqui, asesino de Venezuela!", se podía leer en una pancarta.

Desde la captura de Maduro, en un operativo militar en enero, Trump se jacta de controlar a Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

"La patria se defiende. Gran presencia yanquis y sionistas en la Patria de Bolívar y Chávez", anunciaba la convocatoria a la manifestación.

Héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar fue una de las referencias de la doctrina de inspiración socialista del difunto presidente Hugo Chávez, de quien Maduro fue sucesor.

Chávez, Maduro, al igual que la actual presidenta, pronunciaban regularmente discursos antiimperialistas fustigando de manera recurrente al enemigo "yanqui".

Sin embargo, desde la captura de Maduro, Rodríguez impulsó, a petición de Washington, una ley que abrió el sector petrolero y minero a la empresa privada.

Estados Unidos, que controla las exportaciones de crudo venezolano, levanta gradualmente las sanciones contra el país.