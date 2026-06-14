'Es el momento, es ahora': La Tri enciende la ilusión antes de su debut mundialista
La Tri publicó un emotivo video antes de su debut ante Costa de Marfil en el Mundial 2026, destacando la unión del país y el apoyo de los ecuatorianos dentro y fuera de Estados Unidos.
“Es el momento”: La Tri enciende la ilusión antes de debutar en el Mundial
La Tri
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Actualizado:
14 jun 2026 - 09:06
La selección ecuatoriana publicó este domingo 14 de junio del 2026 un emotivo video en redes sociales previo a su debut en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Bajo el mensaje “Es el momento, es ahora”, la Tricolor apeló a la unión y al respaldo de todo el país en una jornada histórica para Ecuador.
En las imágenes aparecen varios referentes del plantel como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece, mientras se observan escenas de la bandera ecuatoriana ondeando y momentos de concentración del equipo antes del partido.
El video también resalta el apoyo de los ecuatorianos alrededor del mundo con frases como “Todo un país alentándote” y “siendo la localía sin importar el lugar”, en referencia a la masiva presencia de hinchas tricolores en Estados Unidos para acompañar a la selección.
La publicación termina con un mensaje de unidad: “Juntos somos”, acompañado de imágenes del grupo reunido antes del estreno mundialista de Ecuador en esta Copa del Mundo 2026.
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