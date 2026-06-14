'Es el momento, es ahora': La Tri enciende la ilusión antes de su debut mundialista

“Es el momento”: La Tri enciende la ilusión antes de debutar en el Mundial

La selección ecuatoriana publicó este domingo 14 de junio del 2026 un emotivo video en redes sociales previo a su debut en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Bajo el mensaje “Es el momento, es ahora”, la Tricolor apeló a la unión y al respaldo de todo el país en una jornada histórica para Ecuador.

En las imágenes aparecen varios referentes del plantel como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece, mientras se observan escenas de la bandera ecuatoriana ondeando y momentos de concentración del equipo antes del partido.

El video también resalta el apoyo de los ecuatorianos alrededor del mundo con frases como “Todo un país alentándote” y “siendo la localía sin importar el lugar”, en referencia a la masiva presencia de hinchas tricolores en Estados Unidos para acompañar a la selección.

La publicación termina con un mensaje de unidad: “Juntos somos”, acompañado de imágenes del grupo reunido antes del estreno mundialista de Ecuador en esta Copa del Mundo 2026.